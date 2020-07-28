أخبار عاجلة

مساء dmc - طبيب الغلابة.. تفاعل محلي ودولي مع طبيب الغلابة محمد مشالي بعد وفاته -
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

نشطة وتتواصل.. المسند: الماطرة الصيفية تواعد هذه المناطق اليوم

Print
قال: متوقع أن تكون من متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاء من جازان

نشطة وتتواصل.. المسند: الماطرة الصيفية تواعد هذه المناطق اليوم

توقّع أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند، استمرار نشاط الحالة المطرية الصيفية على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في تويتر: اليوم #الثلاثاء تواصل الحالة المطرية الصيفية نشاطها، وتوقعات الأمطار ممتدة إلى جبال السروات من منطقة #جازان مروراً بـ#عسير و#الباحة ومرتفعات #نجران وعلى أجزاءٍ من منطقتَي #مكة و#المدينة؛ قد تمتد إلى نواحٍ محدودة من المنطقة الوسطى و#تبوك، وربما أجزاء من الربع الخالي.

وأضاف: متوقع أن تكون الأمطار متوسطة إلى شبه غزيرة على أجزاءٍ من منطقة #جازان.

حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

شبكة عيون الإخبارية