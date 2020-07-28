أخبار عاجلة

مساء dmc - طبيب الغلابة.. تفاعل محلي ودولي مع طبيب الغلابة محمد مشالي بعد وفاته -
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

طقس مكة المكرّمة وجدة خلال الساعات القادمة على خريطة الأرصاد

Print
طقس مكة المكرّمة وجدة خلال الساعات القادمة على خريطة الأرصاد طقس مكة المكرّمة وجدة خلال الساعات القادمة على خريطة الأرصاد
الهيئة كشفت عن توقعاتها لدرجات الحرارة وتحركات وسرعة الرياح

طقس مكة المكرّمة وجدة خلال الساعات القادمة على خريطة الأرصاد

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، خلال الساعات القادمة، أن يكون الطقس صحواً على مكة المكرّمة وغائماً جزئياً على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حالياً في مكة المكرّمة 29 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلاً شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29 - 42 كيلو متراً في الساعة، بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلاً شمالية الى شمالية شرقية، بسرعة 28 - 38 كيلو متراً في الساعة.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة"

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

شبكة عيون الإخبارية