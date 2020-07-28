أخبار عاجلة

مساء dmc - طبيب الغلابة.. تفاعل محلي ودولي مع طبيب الغلابة محمد مشالي بعد وفاته -
البريد السعودي و41 عامًا من "طوابع الحج".. أولها كان "عرفة" -
شاهد.. أول لقطات لنقل الحجاج من مشعر #منى إلى #عرفات -
"لو نظر أحدهم إلى قدميه لأبصرنا".. قصة "أول حصن في الإسلام" خلده القرآن -
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير"

Print
كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير" كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من "الرقم الكبير"
جونز هوبكنز: تعد المتضرّر الأول من جرّاء الفيروس في العالم

كورونا في أميركا .. الوفيات تقترب من

سجلت الولايات المتحدة، أمس الإثنين، 57039 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في غضون 24 ساعة، وفقاً لتعداد جامعة جونز هوبكنز.

وأفادت الجامعة، التي تتخذ من مدينة بالتيمور مقراً لها، بأن الإصابات في الولايات المتحدة، التي تعد المتضرر الأول من جرّاء الفيروس في العالم، بلغت 4.286.663 بالإجمال حتى الساعة 8:30 مساء (00:30 توقيت غرينيتش).. أما حصيلة الوفيات الاجمالية، فوصلت إلى 147.588، بعد تسجيل 679 وفاة جديدة.

وتشهد الولايات المتحدة زيادة في الإصابات، خاصة في الولايات الجنوبية والغربية، مثل: كاليفورنيا وتكساس وألاباما وفلوريدا، بعد انخفاض ملحوظ أواخر فصل الربيع.

وتجاوز عدد الإصابات حتى الأحد 60 ألف إصابة يومياً لمدة 12 يوماً على التوالي، وفي بعض الأحيان تخطت الإصابات الـ 70 ألفاً في اليوم الواحد.

ووفق "سكاي نيوز" تجاوز عدد الوفيات المسجلة خلال 24 ساعة أكثر من ألف وفاة لمدة 4 أيام متتالية نهاية الأسبوع الماضي، بعد أن كانت المرة الأخيرة التي سجّلت فيها وفيات يومية مرتفعة في شهر مايو.

وقد يكون الانخفاض الطفيف يومَي الأحد والإثنين سببه انخفاض الفحوص وبطء استجابة السلطات الصحية المحلية خلال عطلة نهاية الأسبوع. الجديد أمريكا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الصين: 105 إصابات جديدة بفيروس كورونا

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

موريتانيا تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ولا وفيات

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا الحلقة الكاملة| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

إقبال ضعيف على شراء الأضاحي بسبب فيروس كورونا| #من_مصر

شبكة عيون الإخبارية