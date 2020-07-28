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لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا يدخل مرحلة الدراسة النهائية

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لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا يدخل مرحلة الدراسة النهائية لقاح "فايزر" و"بيونتك" لكورونا يدخل مرحلة الدراسة النهائية
يمكنهما من توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية 2020

لقاح

قالت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية بيونتك وشركة صناعة الأدوية الأمريكية فايزر، أمس الإثنين، إنهما ستبدآن دراسة عالمية مهمة للغاية لتقييم لقاحهما الذي يحتل الصدارة بين اللقاحات المحتملة لمرض كوفيد-19.

وإذا نجحت الدراسة، فسيمكن للشركتين تقديم اللقاح للحصول على الموافقة لإدراجه على اللوائح التنظيمية في أكتوبر، الأمر الذي يضع أقدامهما على المسار الصحيح الذي يمكنهما من توفير ما يصل إلى 100 مليون جرعة بنهاية عام 2020 و1.3 مليار جرعة بنهاية عام 2021.

ويُعطى كل مريض جرعتين من اللقاح للمساعدة على تعزيز جهازه المناعي، لذا فإن أول 100 مليون جرعة ستكون كافية لتطعيم نحو 50 مليون إنسان.

ووفق رويترز من المتوقع أن تجرى الدراسة في نحو 120 مكاناً على مستوى العالم، ويمكن أن تشمل ما يصل إلى 30 ألف مشارك.. كما ستشمل المناطق المتأثرة بشدة بالمرض الذي يتسبّب فيه المستجد.

وقالت كاترين جنسين، رئيسة قسم أبحاث وتطوير اللقاحات في شركة فايزر، إن "إطلاق تجربة المرحلة 2/3 خطوة رئيسة للأمام في التقدم الذي نحرزه صوب توفير لقاح محتمل للمساعدة على محاربة جائحة كوفيد-19".

ولدى شركة فايزر بالفعل اتفاق لبيع 100 مليون جرعة من لقاحها لحكومة الولايات المتحدة، وتتيح لها خيار شراء 500 مليون جرعة إضافية.. وتجري الشركة محادثات مع حكومات أخرى، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، حول صفقات مماثلة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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