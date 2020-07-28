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رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من

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رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من
أكدت عودتها إلى العمل بشكل طبيعي

رئيسة بوليفيا تعلن عن شفائها من فيروس كورونا

أعلنت الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، شفاءها من .

وأكدت "آنييز" عبر حسابها في"تويتر"، لمؤيديها، عودتها إلى العمل بشكل طبيعي.

كانت "آنييز" قد أعلنت عن إصابتها بالفيروس يوم 9 يوليو الجاري؛ وذلك على خلفية إصابة عدد من كبار المسؤولين في الدولة، بينهم رئيس مجلس الشيوخ وعدة وزراء بفيروس كورونا.

الرئيسة البوليفية المؤقتة جانين آنييز، هي ثاني رئيس أمريكي لاتيني يصاب بكورونا ويشفى منه؛ حيث سبقها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، بالإصابة والتعافي، وأعلن عودته إلى مزاولة مهامه وعمله كالمعتاد، بعد أن أثبت الاختبار الرابع الجديد للكشف عن كورونا، خلوه من الإصابة.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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