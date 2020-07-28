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جي بي سي نيوز :- قالت وسائل إعلام إسرائيلية،الإثنين، إن اشتباكات وقصف متبادل تدور في هذه الأثناء في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، عقب حدث أمني لم تضح تفاصيله بعد.

وقالت تلك الوسائل إن "الجيش" أكد وقوع "حدث أمني" وأعطى تعليماته للمستوطنين في المنطقة بالبقاء في المنازل، في حين أعنت منطقة "هار دوف" المتاخمة للحدود اللبنانية منطقة عسكرية مغلقة.

يأتي ذلك في حين قالت وسائل إعلام لبنانية إن قصفا إسرائيليا كثيفا طال بلدة ومرتفعات كفار شوبا ومزارع شبعا.

من جهة أخرى هدد رئيس وزراء الاحتلال بالرد على أي خرق، محملا "لبنان وحزب الله مسؤولية أي هجوم يخرج من أراضيهما". قائلا "إننا تعرضنا لحادث صعب وغير بسيط" دون تفاصيل.

عربي 21