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"الأرصاد" تنبه 6 مناطق: أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية

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"الأرصاد" تنبه 6 مناطق: أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية "الأرصاد" تنبه 6 مناطق: أمطار رعدية ورياح وتدن في مدى الرؤية
تشمل عدداً كبيراً من المحافظات.. وتستمر حتى صباح الثلاثاء

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق مكة المكرمة وعسير وحائل ونجران وجازان والباحة.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد في تنبيه لمنطقة مكة المكرمة أنها تشهد استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الليث وبحرة وجدة ورابغ، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة عسير أيضاً استمرار أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبها وأحد رفيدة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتثليث وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيده ومحايل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الهيئة منطقة الباحة بأنها تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الباحة والحجرة والمندق والقرى والمخواة وبلجرشي والمندق وبني حسن وفرعة غامد الزناد وقلوة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

وتشهد منطقة جازان أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة أبو عريش وأحد المسارحة والحرث والدرب والطوال والعارضة والعيدابي وجازان وصامطة وصبيا وضمد وفرسان وهروب، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

ونبهت الأرصاد منطقة نجران بأنها تشهد سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش وشرورة ونجران ويدمة، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.


وكذلك تشهد منطقة حائل سحب رعدية ممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والشملي والشنان والغزالة وحائل، وتستمر حتى الساعة الـ 04.00 من صباح الثلاثاء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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