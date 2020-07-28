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شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلاً جرفته مياه الأمطار بأحد أحياء الطائف

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شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلاً جرفته مياه الأمطار بأحد أحياء الطائف شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلاً جرفته مياه الأمطار بأحد أحياء الطائف
مواطن وثَّق الحادثة مصادفة وتم تداول المقطع بكثافة بشبكات التواصل

شاهد.. العناية الإلهية تنقذ طفلاً جرفته مياه الأمطار بأحد أحياء الطائف

أنقذت العناية الإلهية أحد الأطفال بعدما جرفته مياه الأمطار بأحد الأحياء بمحافظة الطائف. وقام أحد المواطنين بتوثيق الحادثة مصادفة أثناء تصويره الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة عصر أمس الاثنين.

وفي التفاصيل، أظهر مقطع الفيديو الذي تداوله العديد من نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على نطاق واسع جرف مياه الأمطار طفلاً بأحد الشوارع بمحافظة الطائف.

والتقط أحد الأشخاص مصادفة الحادثة أثناء توثيقه الأمطار؛ إذ فوجئ مصوّر المقطع بانجراف الطفل بمياه الأمطار؛ ما دعا موثّق المقطع لتوجيه الطفل من نافذة منزله بضرورة الوقوف، والتمسك بالمركبة المتوقفة في الشارع بعد أن دفعته مياه الأمطار؛ وذلك للإمساك بالسيارة، ونجاته من الغرق.

يُشار إلى أن محافظة الطائف شهدت لليوم الثالث على التوالي أمطارًا غزيرة على أجزاء متفرقة من المحافظة. وتهطل في هذه الأثناء أمطار غزيرة على وسط المحافظة والأحياء في شمال وجنوب الطائف وسط عواصف رعدية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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