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القضايا التي اغلقت على خلفيتها نقابة المعلمين الأردنيين

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القضايا التي اغلقت على خلفيتها نقابة المعلمين الأردنيين القضايا التي اغلقت على خلفيتها نقابة المعلمين الأردنيين

جى بي سي نيوز : - قرر  نائب عام عمان حسن العبدللات اصدار مذكرات احضار بحق المشتكى عليهم اعضاء مجلس نقابة المعلمين ليصار الى عرضهم على المدعي العام المختص لاستجوابهم عن الجرائم المسندة اليهم وهي :

أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانيا: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على اجراءات تحريضية.
ثالثا: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

جي بي سي نيوز

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