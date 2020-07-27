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"فيسبوك": عدد اللايكات ليس دليلًا على الرواج والانتشار

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"فيسبوك": عدد اللايكات ليس دليلًا على الرواج والانتشار "فيسبوك": عدد اللايكات ليس دليلًا على الرواج والانتشار

قالت منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": إن عدد الإعجابات "اللايكات" ليس دليلًا على رواج وانتشار منشوراتهم.

وأوضحت فيسبوك؛ وفقًا لما نشره موقع "تايمز نيوز ناو"، أن المعتقدات بأن المنشورات الأكثر إعجابًا هي الأكثر مشاهدة؛ هو أمر خاطئ تمامًا؛ ولكن على العكس تمامًا؛ فالمنشورات التي تحصل على قدر أكبر من التفاعل يتم مشاهدتها من نسبة صغيرة من المستخدمين.

ونقل الموقع عن رئيس قسم الأخبار في فيسبوك، جون هيغمان، أن البيانات الحقيقية عن مدى الوصول الفعلي متاحة فقط مع الشبكة الاجتماعية، وهناك طرق لدمجها مع الأدوات المتاحة للجمهور.

وتابع بقوله: "بعض منشورات الروابط تحصل على الكثير من التفاعلات أو الإعجابات أو التعليقات؛ فإن هذا المحتوى يمثل نسبة ضئيلة جدًّا مما يراه معظم الناس على فيسبوك".

وتابع بقوله: "البيانات لا تمثل ما يراه معظم الناس على فيسبوك".

وقال المسؤول التنفيذي على فيسبوك: إن الطريقة الأكثر دقة لمعرفة ما هو أكثر شيوعًا؛ هي النظر إلى الروابط الأكثر انتشارًا (رواجًا) في الولايات المتحدة.

وأردف بقوله: "هذه البيانات متاحة حاليًا داخليًّا فقط، ونستكشف طرقًا لدمجها في أدواتنا المتاحة للجمهور".

فيسبوك

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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