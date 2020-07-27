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"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار

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"مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار "مدني نجران" يحذّر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار
بعد تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية المصاحبة للأمطار، على ضوء التنبيه المتقدم الذي أصدرته الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة نجران.

وأهابت المديرية بالجميع التقيد بتعليمات وإرشادات السلامة، واﻻبتعاد عن مجاري الأودية والسيول وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول والبقاء في المنزل قدر الإمكان، والحذر والانتباه أثناء قيادة المركبات، وعدم عبور الأودية، ومراقبة الأطفال وعدم تركهم لوحدهم بالقرب من المواقع الخطرة.

وأشارت إلى ضرورة مراعاة احتمال حدوث سيول منقولة، وكذلك تجنب الأسلاك والتوصيلات الكهربائية التي تعرضت لمياه الأمطار؛ تفاديًا للصعق الكهربائي.مديرية الدفاع المدني منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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