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شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 96 سرقة.. انتحلوا صفة رجال أمن

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شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 96 سرقة.. انتحلوا صفة رجال أمن شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 96 سرقة.. انتحلوا صفة رجال أمن
شملت المنازل والاعتداء على أصحابها وسرقة المحال التجارية والسلب المسلح

شرطة المدينة تطيح بتشكيل عصابي ارتكب 96 سرقة.. انتحلوا صفة رجال أمن

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة المدينة المنوّرة المقدم حسين القحطاني، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها من خلال دراسة البلاغات والأساليب والأنماط الإجرامية، أسفرت عن تمكُّن شعبة التحريات والبحث الجنائي من القبض على تشكيل عصابي مكوّن من أربعة أشخاص "مواطن وثلاثة وافدين من الجنسية التشادية؛ أحدهم مخالف لنظام الإقامة والعمل".

وقال "القحطاني": المتهمون تورّطوا في ارتكاب (96) حادثة جنائية، شملت سرقة المنازل والاعتداء على أصحابها، وسرقة المحال التجارية، والسلب تحت التهديد بالسلاح الأبيض، وانتحال صفة رجال أمن وسلب العمالة، وبلغ إجمالي قيمة مسروقاتهم نحو ثلاثمائة وستة وثمانين ألف ريال.

وأضاف: تم توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية كافة، وإحالتهم إلى النيابة العامة.شرطة المدينة المنورة تشكيل عصابي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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