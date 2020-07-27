أخبار عاجلة

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة

Print
"العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة "العواد" يعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة
قال: من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم.. إساءة حقوق الإنسان

أعلنت هيئة حقوق الإنسان، اليوم، إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

وقال رئيس الهيئة عواد بن صالح العواد: تعد جريمة الاتجار بالأشخاص من أكثر النشاطات الإجرامية في العالم اليوم، نحن بحاجة إلى التعاون من أجل القضاء على هذه الجريمة التي تشكل إساءة لحقوق الإنسان ويسعدني أن أعلن إطلاق حملة #معاً_لمكافحة_الاتجار_بالأشخاص في المملكة.

واضاف: الاتجار بالأشخاص جريمة، مكافحتها واجبنا جميعاً!عواد بن صالح العواد رئيس هيئة حقوق الإنسان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية