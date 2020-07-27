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وجهة سياحية تجذب أهل نجران وزوارها.. هنا منتزه الملك فهد بغابة "سقام"

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4 ملايين م2 من أشجار السمر والسدر وتنوع نباتي.. ممرات مشي ودراجات

وجهة سياحية تجذب أهل نجران وزوارها.. هنا منتزه الملك فهد بغابة

يشكل منتزه الملك فهد الوطني في غابة "سقام" بنجران، متنفسًا طبيعيًّا للزوار والمتنزهين من داخل المنطقة وخارجها، تتكامل فيه مختلف التجهيزات والمرافق الخدمية.

ويمتد المنتزه على مساحة تُقَدر بـ4 ملايين متر مربع ضمن غابة سقام في القطاع الجنوبي لمدينة نجران، ويحتوي على غطاء نباتي من أشجار السمر والسدر، إلى جانب ما زرعته أمانة المنطقة من أشجار متنوعة محلية وخارجية، ومسطحات خضراء وورود، ضمن مسارات ومواقع متعددة؛ فضلًا عن ممرات ممارسة المشي وركوب الدراجات، والعديد من مجاميع الألعاب المختلفة مخصصة للأطفال وصغار السن.

وعملت أمانة منطقة نجران منذ عودة الحياة لطبيعتها بعد جائحة كورونا، على توفير بيئة آمنة للمتنزهات الطبيعية والحدائق العامة لاستقبال الزوار والمتنزهين، عبر تطبيق الإجراءات الوقائية والبرتوكولات الخاصة بالعودة الآمنة؛ إذ تتم عمليات التعقيم والتطهير المستمر للمرافق عامة.

وخلال الفترة الماضية استكملت الأمانة زيادة المسطحات الخضراء في المنتزه، بزراعة 3000 متر مربع من الإنجيلة الطبيعية بالمسطح الجديد؛ ليصبح إجمالي المزروع به 6000 متربع مربع، وصيانة النوافير المائية والممرات وأعمدة الإنارة ومجاميع الألعاب في أنحاء المنتزه.

ويشهد منتزه الملك فهد بغابة سقام إقبالًا من الزوار خلال هذه الأيام خاصة مع انخفاض درجات الحرارة ومرور المنطقة بحالة مطرية تتوقع الأرصاد استمرارها خلال الأسبوع القادم.

وجهة سياحية تجذب أهل نجران وزوارها.. هنا منتزه الملك فهد بغابة

وجهة سياحية تجذب أهل نجران وزوارها.. هنا منتزه الملك فهد بغابة

وجهة سياحية تجذب أهل نجران وزوارها.. هنا منتزه الملك فهد بغابة

منتزه الملك فهد الوطني منطقة نجران

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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