شاهد.. بكين ترد على واشنطن بالسيطرة على القنصلية الأمريكية في تشنغدو

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وسط حالة تراجع كبير في العلاقات بين البلدين.. في أسوأ حالاتها منذ عقود

بعدما أمرت بإغلاقها رداً على طرد موظفي القنصلية الصينية في مدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، سيطرت الصين على مقر القنصلية الأمريكية في مدينة تشنغدو بجنوب غرب البلاد اليوم.

تأتي السيطرة على القنصلية في خضم تصاعد حاد للتوتر بين أكبر اقتصادين في العالم الذي بدأ برؤية موظفين بقنصلية الصين في هيوستن وهم يحرقون وثائق في فنائها يوم الثلاثاء الماضي قبل ساعات من إعلان بكين أنها تلقت أمراً بإخلاء المنشأة.

وبحسب (رويترز) قالت وزارة الشؤون الخارجية الصينية، في بيان، إن القنصلية الأمريكية في تشنغدو بإقليم سيتشوان أُغلقت اعتباراً من العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي، اليوم الإثنين، وإن السلطات الصينية دخلت مبنى القنصلية من الباب الأمامي.

وأعلنت الصين يوم الجمعة أنها طلبت من الولايات المتحدة إغلاق قنصليتها في تشنغدو ومنحت الأمريكيين 72 ساعة لإخلائها وهي المدة نفسها التي منحتها واشنطن لبكين لمغادرة قنصليتها في هيوستن التي أُغلقت يوم الجمعة.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في رسالة بالبريد الإلكتروني: "نشعر بخيبة الأمل من قرار الحزب الشيوعي الصيني وسنبذل جهدنا لنواصل تقديم خدماتنا للناس في هذه المنطقة المهمة عبر مواقعنا الأخرى في الصين".

وعند منتصف النهار اليوم أزالت الشرطة حاجزاً كان يمنع الوصول إلى المنشأة، وتوقف عشرات المارة لالتقاط الصور ومقاطع الفيديو.

ونشرت السفارة الأمريكية في الصين مقطع فيديو بالصينية على حسابها على تويتر، وقالت "تشرفت سفارة الولايات المتحدة في تشنغدو بتشجيع التفاهم المتبادل بين الأمريكيين والناس في سيتشوان وتشونغتشينغ وقويتشو ويوننان والتبت منذ 1985".

ولم يعد العلم الأمريكي يرفرف بمقر القنصلية بعد إنزاله في الساعة 6:18 صباح اليوم بحسب مقطع فيديو التقطه صحفي ونشره تلفزيون الصين المركزي بحسابه على منصة ويبو التي تشبه تويتر.

ومساء أمس الأحد شوهدت رافعة تدخل مجمع القنصلية وترفع حاوية واحدة على الأقل إلى شاحنة كبيرة.

افتُتحت القنصلية الأمريكية في تشنغدو عام 1985، ويفيد موقعها الإلكتروني بأن قرابة 200 موظف كانوا يعملون بها بينهم نحو 150 موظفاً محلياً.

وتراجعت العلاقات الأمريكية - الصينية إلى أسوأ حالاتها في عقود بسبب مجموعة من القضايا التي تشمل التجارة والتكنولوجيا وجائحة كوفيد-19 ومطالبات الصين بالسيادة في بحر الصين الجنوبي وحملتها القمعية في هونج كونج.