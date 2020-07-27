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السرعة والقوة.. مواجهة حتى الموت بين نمر وثعبان ضخم

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فيديو السرعة والقوة.. مواجهة حتى الموت بين نمر وثعبان ضخم السرعة والقوة.. مواجهة حتى الموت بين نمر وثعبان ضخم
معلّق: لا يزال هذا النمر يواجه الخطر

فيديو السرعة والقوة.. مواجهة حتى الموت بين نمر وثعبان ضخم

تحرك النمر متجاوزاً الثعبان الضخم كأن الأمر لا يعنيه، وعلى بقعة صخرية فض الاشتباك بين جسد الثعبان وفرع شجرة، وبعدها ضرب ضربته بسرعة وقوة.

وحسب صحيفة "إنترناشيونال بيزنس تايمز" الإلكترونية الأمريكية، نشر الهندي سوزانتا ناندا، الموظف بقسم خدمة الغابات شريط الفيديو على موقع العلاقات الاجتماعية "تويتر".

وعلى مدى 48 ثانية هي مدة الشريط، يتحرك النمر بهدوء وحذر على بقعة صخرية بجوار الثعبان الضخم الذي حاول الاحتماء بفرع الشجرة، لكن النمر استدار وأبعد فرع الشجرة، ثم وقف على الفرع، فاضطر الثعبان إلى الانفصال عن الفرع، وحين تأكد النمر أن رأس الحية ابتعدت تماماً، انقض عليها بسرعة وقوة، فلم نشاهد الرأس إلا بين أنياب النمر، وقبض على رقبة الثعبان ليقضي عليه.

وعلّق "ناندا" على المشهد قائلاً: "النمر صياد نهاز للفرص، هنا ينقض على الثعبان بسرعة كبيرة وخفة ورشاقة وقوة".

وركز عديد من المعلقين على الفيديو على سرعة الصياد، ولفت كثير منهم إلى أن الفريسة من نوع حيّة الأصلة.

يقول أحد الأشخاص: "هذه أصلة، وهذا النمر لا يزال يواجه خطر الخنق مع مثل هذه الحيّة العاصرة، فهي حيّة قوية رغم أنها تبدو أصغر".

وكتب شخص آخر: "النمر صياد مخادع، شغل الثعبان بمخلبه، ثم انقض على رقبته بفمه وأنيابه، هذا صياد ذو مهارات عالية".

واخيرا يقول معلق "النمر يصطاد كما يضرب البرق سرعة وقوة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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