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تراجع في النفط.. وبرنت فوق الـ43 دولارًا للبرميل

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تراجع في أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ43 دولارًا للبرميل تراجع في النفط.. وبرنت فوق الـ43 دولارًا للبرميل
وسط توتر بين أمريكا والصين وكورونا تضغط على السوق

تراجع في أسعار النفط.. وبرنت فوق الـ43 دولارًا للبرميل

انخفضت النفط، اليوم الاثنين، مع تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا؛ فيما دفع تزايد التوتر بين الولايات المتحدة والصين، المستثمرين في اتجاه أصول الملاذ الآمن.

ونزل خام برنت ثمانية سنتات أو 0.2% إلى 43.26 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 04:03 بتوقيت جرينتش؛ بينما فَقَد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي سبع سنتات؛ أي ما يعادل 0.2% إلى 41.22 دولارًا.

ويعكس الهبوط في أسعار النفط التراجع في أسواق المال على نطاق أوسع في آسيا، وسط مخاوف بشأن تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم عقب إغلاق قنصليتين في هيوستون وتشنغدو. وفي الوقت ذاته تجاوزت حالات الإصابة بفيروس كورونا 16 مليونًا.

ووفق "رويترز"، يظل برنت في سبيله لتسجيل رابع مكسب شهري في يوليو؛ في حين يتجه الخام الأمريكي للصعود للشهر الثالث على التوالي بفضل تخفيضات غير مسبوقة للإمدادات من منظمة أوبك وحلفائها دعمت الأسعار. كما يتراجع الإنتاج في الولايات المتحدة.

وتحسّن الطلب على النفط إلى حد ما، من التراجع الحاد في الربع الثاني؛ مما دعم الأسعار، ولكن ثمة تفاوتًا على الطريق صوب التعافي، مع العودة إلى وقف أنشطة اقتصادية في الولايات المتحدة وأجزاء أخرى في العالم مما يكبح الاستهلاك.

وشجع تعافي أسعار النفط من المستويات المتدنية في وقت سابق من العام أكبر المنتجين في العالم على زيادة الإنتاج والصادرات من جديد.أسعار النفط النفط

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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