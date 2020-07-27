شاهد من جازان.. متنزهون على ضفاف الأودية "صباح الغيم والهتان"

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فيما شهدت المنطقة أمطارًا على مدار يومين وسط تحذيرات لـ"المدني"

انتشر المتنزهون على ضفاف أودية منطقة جازان، صباح اليوم، تزامنًا مع الهتان والغيوم الكثيفة وقت الشروق، في عدد من المواقع؛ وذلك بعد أمطار متوسطة متواصلة حتى فجر اليوم شهدتها معظم محافظات منطقة جازان.

وشهدت عدد من أودية محافظتي العارضة والعيدابي، وعدد من المحافظات، توافدًا للمتنزهين للاستمتاع بالطبيعة الجميلة التي تميز تلك الأودية، ومن بينها أودية جازان وقصي وجوري وعدد من الأودية الأخرى.

وكانت منطقة جازان قد شهدت خلال اليومين الماضيين، أمطارًا متوسطة شملت العديد من المحافظات.. وجدّد الدفاع المدني تحذيراته من المجازفة.

أودية منطقة جازان