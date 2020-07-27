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"شرف لنا".. رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم خلال موسم الحج

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"شرف لنا".. رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم خلال موسم الحج "شرف لنا".. رفع الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم خلال موسم الحج
مغلقة ومعقمة ومُعَدة للاستخدام الواحد مع منع حافظات وبرادات المياه

قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، بتجهيز عبوات ماء زمزم المبارك لكل حاج؛ وذلك ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام شرف لنا" في موسمها الثامن.

ورفعت الرئاسةُ، الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم، لتوزيعها على ضيوف الرحمن؛ حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد، مع استمرار منع حافظات وبرادات المياه.

يأتي ذلك خدمةً لحجاج بيت الله الحرام، وانطلاقًا من مسؤولية الرئاسة تجاه ضيوف الرحمن، وتأكيدًا على استمرار الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتبعة، واستخدام كل حاج من حجاج بيت الله عبوات خاصة به.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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