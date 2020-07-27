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الغزو التركي يسقط قبيل "الخط الأحمر".. تدمير 3 دبابات لمرتزقة "أردوغان" بليبيا

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الغزو التركي يسقط قبيل "الخط الأحمر".. تدمير 3 دبابات لمرتزقة "أردوغان" بليبيا الغزو التركي يسقط قبيل "الخط الأحمر".. تدمير 3 دبابات لمرتزقة "أردوغان" بليبيا
نُقلوا من سوريا في محاولة للتقدم غرب سرت فكانت المقاتلات الليبية لهم بالمرصاد

الغزو التركي يسقط قبيل

دمرت مقاتلات القوات المسلحة الليبية، 3 دبابات تابعة لمليشيات الغزو التركي؛ وفق ما أفاد به الإعلام الحربي الليبي، الاثنين.

وذكرت المصادر الإعلامية أن الدبابات كانت تحاول التقدم غرب مدينة سرت، قبل أن يتم تدميرها خلال غارات للقوات الجوية الليبية.

ورُصدت تحركات الأسبوع الماضي لمرتزقة تم نقلهم باتجاه مدينة سرت التي وصفتها بـ"الخط الأحمر"؛ في حين نفذ الجيش الليبي دوريات قبالتها.

ووفق ما ذكرته وكالة "رويترز"؛ فإن حكومة فايز السراج، المدعومة بمرتزقة نقلتهم تركيا من سوريا، "حركت مقاتلين" باتجاه مدينة سرت.

وقال شهود عيان وقادة في المليشيات التابعة لحكومة السراج: إن رتلًا من نحو 200 مركبة تحرك شرقًا من مصراتة على ساحل البحر المتوسط، باتجاه مدينة تاورغاء، وهو نحو ثلث الطريق إلى سرت.

وردًّا على هذه التحركات المشبوهة للمليشيات الإرهابية، ذكرت شعبة الإعلام الحربي الليبي، السبت، أن السواحل المقابلة لمدن سرت ورأس لانوف والبريقة، شهدت انتشارًا كثيفًا للدوريات البحرية التابعة للجيش الوطني الليبي.

وقبل أسابيع حذّر الرئيس المصري، عبدالفتاح ، خلال لقائه بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، من أن بلاده "لن تسمح بتجاوز خط سرت- الجفرة"؛ مشددًا على ضرورة بقاء ليبيا بعيدًا عن سيطرة المليشيات والإرهاب.

وأمس الأحد قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أحمد المسماري، أن "تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية"؛ مشيرًا إلى أن أنقرة استغلت وقف إطلاق النار في ليبيا لتنفيذ أغراضها.

وفي حديث نقلته "سكاي نيوز عربية"، أوضح اللواء المسماري أن "تركيا استغلت وقف إطلاق النار لإرسال مزيد من المرتزقة كما قامت بتهريب السلاح عبر السفن التجارية".

وتابع: "تركيا تستخدم دبابات أمريكية ومنظومات هوك الصاروخية على الأراضي الليبية".

وذكر "المسماري": "سنعمل على تحرير ليبيا من الاستعمار التركي والمليشيات.. تركيا وقطر لا تريدان إيجاد أي حل ينهي الأزمة الليبية".

وفي وقت سابق، نشر المرصد السوري لحقوق الإنسان إحصائية جديدة بشأن المرتزقة الموالين لتركيا من الفصائل السورية، الذين أرسلتهم أنقرة للقتال في ليبيا.

وذكر المرصد أن مجموع المرتزقة السوريين بلغ نحو 16500، من بينهم 350 طفلًا دون 18 عامًا.

وأضاف المرصد أن مجموع مَن قُتلوا من المرتزقة خلال المواجهات في ليبيا، تجاوز الـ480، من بينهم أكثر من 30 طفلًا، إضافة لبعض قادة تلك الفصائل.تركيا ليبيا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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