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معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق "صبيا – العيدابي"؟!

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معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق "صبيا – العيدابي"؟! معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق "صبيا – العيدابي"؟!
مطالبات ووعد بالإنجاز لم يتحقق إلا في مواقع.. و"نقل جازان" لا تجيب

معاناة وزحام أعوام.. متى ينتهي تعثر ازدواج طريق

تواصل ازدحام الطريق الرابط بين صبيا ومحافظة العيدابي والمحافظات الأخرى، بسبب وصلة ازدواج الطريق مقابل المنطقة الصناعية بصبيا؛ وسط تساؤلات عن موعد نهاية الطريق في ظل تعثره لسنوات طويلة ووعود متكررة.

وطالب المارة بطريق صبيا - العيدابي، الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات النظامية لتسريع العمل وإنهاء الطريق الرابط بين صبيا والعيدابي لما يسببه من زحام متكرر على مدار الساعة بسبب ضيق الطريق البديل وكثافة الحركة في تلك المواقع.

يشار إلى أن وزارة النقل وعدت منذ أكثر من عام بإنجاز المشروع في تلك المواقع إلا أن مواقع تبقت لم تنته الأعمال بها مما سبب معاناة للمارة.صبيا ازدحام الطريق

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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