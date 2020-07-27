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رئاسة الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

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رئاسة الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن رئاسة الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن
إجراءات احترازية ووقائية حرصاً على صحة الحجاج وسلامتهم

رئاسة الحرمين تستكمل استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن

استكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي استعداداتها لاستقبال ضيوف الرحمن لحج هذا العام بعديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية حرصاً على صحة ضيوف الرحمن وسلامتهم، في ظل ما تمر به بلادنا المباركة من تبعات جائحة المستجد (كوفيد-١٩).

وعملت الرئاسة، بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة والجهات الأمنية، على تركيب وتجهيز مسارات مخصصة لأفواج الحجيج، بما يضمن تحقيق التباعد الاجتماعي بين الطائفين، إضافة إلى تخصيص أبواب محددة لكل فوج للدخول والخروج لضمان منع حدوث أيّ تزاحم أو تكدس، وبما يضمن انسيابية حركة الحشود.

كما رفعت الرئاسة الطاقة الإنتاجية لعبوات ماء زمزم لتوزيعها على ضيوف الرحمن ومنع برّادات وحافظات المياه، حيث سيتم تقديم ماء زمزم المبارك من خلال عبوات معبأة ومغلقة ومعقمة ومعدة للاستخدام الواحد.

كما عملت على الوقوف ميدانياً مع الجهات المعنية كافة للتأكد من سلامة وجاهزية جميع المواقع على أكمل وجه وتعزيزها، وتكثيف بالإجراءات الاحترازية والوقائية لخدمة ضيوف الرحمن.

تأتي تلك الخدمات الجليلة التي تسخرها القيادة الرشيدة -أيدها الله- بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لينعم ضيوف الرحمن بالأمن والأمان والراحة والاطمئنان.الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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