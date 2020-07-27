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أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع "الأرصاد"

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أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع "الأرصاد" أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع "الأرصاد"
الهيئة كشفت عن توقعاتها لدرجات الحرارة وتحركات وسرعة الرياح

أجواء مكة المكرمة وجدة خلال الساعات القادمة بتوقيع

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس غبارًا على مكة المكرمة، وغائمًا جزئيًّا على جدة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 32 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 29- 42 كيلو مترًا في الساعة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في جدة إلى 34 درجة، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية تتحول ليلًا لشمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 28- 38 كيلو مترًا في الساعة.

الأرصاد حالة الطقس مكة المكرمة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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