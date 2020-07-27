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مجدداً.. "مدني" جازان تحذّر من التقلبات الجوية: ابتعدوا عن مجاري السيول

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مجدداً.. "مدني" جازان تحذّر من التقلبات الجوية: ابتعدوا عن مجاري السيول مجدداً.. "مدني" جازان تحذّر من التقلبات الجوية: ابتعدوا عن مجاري السيول
المتحدث الإعلامي شدد على أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة

مجدداً..

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان، المواطنين والمقيمين، إلى أخذ الحيطة والحذر لورود تنبيه متقدم من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بهطول أمطار على منطقة جازان والمحافظات التابعة لها من متوسطة إلى غزيرة تستمر حتى مساء اليوم الإثنين وما يصاحبها من تأثيرات مصاحبة من جريان السيول وتساقط للبَرَد مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تصل سرعتها إلى 45 كم/س مع شبه انعدام في مدى الرؤية والتوقعات باستمرار هذه الظواهر والمتغيرات الجوية خلال هذا الأسبوع.

وشدد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة جازان العقيد محمد بن يحيى الغامدي، على أهمية التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة بالابتعاد عن المخاطر المختلفة أثناء التقلبات الجوية، ومنها الاقتراب أو ملامسة الأسلاك والتوصيلات الكهربائية وذلك تفادياً لمخاطر الصعق الكهربائي وقت هطول الأمطار، وعدم المخاطرة بالبقاء في بطون الأودية أو قطع مياه السيول وعدم البقاء في مواقع مكشوفة أو عالية تفادياً لمخاطر البرق والصواعق، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية، وتوخي الحذر عند القيادة عند سقوط زخات البرد أو في الأجواء الغابرة، داعياً إلى الاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني https://www.998.gov.sa.

وأكد العقيد الغامدي، أن مديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان تعمل على مدار الساعة بمتابعة تلك المتغيرات المناخية مع رفع درجة الجاهزية للحالات الطارئة والعمل على تفعيل خطط الطوارئ والخطط الميدانية لمواجهة المخاطر كافة من خلال التنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، متمنياً للجميع السلامة الدائمة.حالة الطقس الأرصاد جازان

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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