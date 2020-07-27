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المكتبة الرقمية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

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المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين المكتبة الرقمية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين
لـ 6 من قواعد المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية.. وأكثر من 342 مجلة علمية

المكتبة الرقمية السعودية تطلق مبادرة الوصول الشامل المجاني مع الناشرين العالميين

أطلقت المكتبة الرقمية مبادرة الوصول الشامل المجاني على مستوى المملكة لعدد من مصادر قواعد المعلومات الرقمية بالتعاون مع الناشرين العالميين لمدة شهر، وذلك أثناء جائحة كورونا عبر بوابة المكتبة على الرابط التالي: ‏https://sdl.edu.sa/National.

وتتضمن المبادرة الوصول المجاني لست من قواعد المعلومات باللغتين العربية والإنجليزية، مشتملة على قواعد دار المنظومة التي تتيح الوصول لأكثر من 342 مجلة علمية، وأكثر من 590 مؤتمراً وندوة، تغطي عدة مجالات متخصصة في العلوم التربوية والاجتماعية، والعلوم الإسلامية والقانونية، إضافة إلى الوصول لأكثر من 150 ألف رسالة جامعية، كذلك قاعدة المعرفة العربية التي تتيح الوصول لأكثر من 400 ألف مقالة من 1900 مجلة علمية تشتمل على 12 تخصصاً في العلوم، وتغطي عدة تخصصات، من أهمها: التخصصات الإنسانية والقانونية، والعلوم الاجتماعية، والعلوم الاقتصادية والمالية، وإدارة الأعمال، وعدة تخصصات أخرى، كما تقدم المعرفة قاعدة (أرشيف) المتخصصة في الاستشهادات المرجعية الضخمة الصادة باللغة العربية للمجلات العلمية المحكمة.

وتتيح المبادرة الوصول المجاني لقاعدة ProQuest التي تغطي مختلف التخصصات العلمية والطبيعة، وتمكّن الوصول لأكثر من 5 ملايين رسالة علمية، وقاعدة المعلومات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للدول الأعضاء (OECD)، التي تغطي محتوى اقتصادياً لـ 80 دولة بخمس وعشرين لغة، إضافة إلى قاعدة Cabi المتخصصة في العلوم البيئية والزراعية.

يُذكر أن المكتبة الرقمية السعودية هي أحد أبرز النماذج الداعمة للتجمعات العلمية على المستوى الوطني، حيث تعمل على توفير خدمات معلوماتية متطورة، إضافة إلى إتاحة مصادر المعلومات الرقمية بمختلف أشكالها، وجعلها في متناول أعضاء هيئة التدريس والباحثين والطلاب في مرحلتي الدراسات العليا، والبكالوريوس بالجامعات السعودية، وبقية مؤسسات التعليم العالي.المكتبة الرقمية السعودية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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