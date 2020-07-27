أخبار عاجلة

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد" -
جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة -
السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة

Print
"مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة "مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة
طالب بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية وذلك على كل من المحافظات التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدّسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربة - خليص - عرفات - مزدلفة - ميسان، اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 21:00 مساءً لهذا اليوم الإثنين الموافق 1441/12/6 هـ.

ودعت إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

الأمطار تواعد "عرفات" والمشاعر.. وهذه توقعات "الأرصاد"

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

جبل النور.. قمته كـ"سنام الجمل" ومنه سطع نور النبوة

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

شبكة عيون الإخبارية