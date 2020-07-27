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تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر "سادسة" تبدأ غداً

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تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر "سادسة" تبدأ غداً تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر "سادسة" تبدأ غداً
قال: متوقع أن تستمر أسبوعاً.. طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء

تسجل درجة الـ 50 مئوية.. الحصيني: موجة حر

توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات"، عبدالعزيز الحصيني، موجة حر "سادسة" تؤثر في المملكة اعتباراً من يوم غد الثلاثاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: بعد أن عاشت منطقتا الرياض والشرقية درجة حرارة أقل من المعدل الأيام الثلاثة الماضية، من الثلاثاء 1441/12/7هـ موجة حر "سادسة" متوقعة.

يُتوقع أن تسجل الحرارة أعلى من معدلها السنوي قد تسجل "50" على الشرقية والخليج والمدينة المنوّرة والرياض والقصيم وحائل والجوف والشمالية وتبوك من"44"°C لـ "49"°C.

وأضاف: متوقع أن تستمر مدة أسبوع، إلا أن يصرفها الله، وموجات الحر ضرورية لنضج التمور، طبخ التمر "المرزم" بدايته الأربعاء 1441/12/1هـ".حالة الطقس الأرصاد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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