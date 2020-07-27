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هكذا تَضَمّن المكافأة الشهرية.. اعتماد قبول 14 ألف طالب في جامعة الطائف

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هكذا تَضَمّن المكافأة الشهرية.. اعتماد قبول 14 ألف طالب في جامعة الطائف هكذا تَضَمّن المكافأة الشهرية.. اعتماد قبول 14 ألف طالب في جامعة الطائف
بكالوريوس ودبلوم.. و"السواط": عدم التأكيد على البوابة يعني العدول عن الرغبة

هكذا تَضَمّن المكافأة الشهرية.. اعتماد قبول 14 ألف طالب في جامعة الطائف

اعتمد رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف بن عبده عسيري، أسماء 13919 طالبًا وطالبة مرشحين للقبول في مرحلتي البكالوريوس والدبلوم.

ودعا عميد القبول والتسجيل في جامعة الطائف الدكتور وصل الله السواط، عبر بيان ورد "سبق"، الطلبة المقبولين إلى الدخول عبر أيقونة خدمات القبول الموجودة في بوابة القبول، واختيار خدمة تثبيت القبول والاطلاع على التخصصات التي رُشّحوا فيها.

وشدد "السواط" على ضرورة مبادرة الطالب إلى تأكيد قبوله من خلال أيقونة (أرغب)؛ مبينًا أنه في حال عدم الدخول على البوابة وتأكيد القبول في الوقت المحدد؛ فإن ذلك سيعني أن الطالب لا يرغب في القبول، وعليه فسيتم إلغاء طلب قبوله.

وأوضح أن عملية تثبيت القبول مرتبطة آليًّا مع برنامج التعاملات الإلكترونية (يسر) الذي لن يمكّن الطالب المقبول في جامعة أخرى من تثبيت قبوله في جامعة الطائف؛ مبينًا أن الفترة المحددة لعملية تثبيت القبول تستمر لمدة أربعة أيام.

وأشار إلى أنه بعد انتهاء فترة التثبيت؛ سيتم ترقية القبول آليًّا بناء على المقاعد الشاغرة، وكذلك بناءً على ترتيب الطالب لرغباته، وستعلن الجامعة عن المقاعد الشاغرة يوم الأحد الموافق 19 ذو الحجة الجاري.

وأكد عميد القبول والتسجيل، أن جامعة الطائف انتهجت مبدأ الشفافية في جميع تعاملاتها، ومن ضمنها عملية القبول، وستنشر النسب الموزونة التي تم القبول عليها في الجامعة في جميع التخصصات.

وأضاف: "وفرت عمادة القبول والتسجيل فِرَق عمل في شطري العمادة للطلاب والطالبات للتواصل الإلكتروني والرد على جميع الاستفسارات"؛ لافتًا إلى تنبيه الطلاب والطالبات المقبولين إلى إمكانية الدخول على المنظومة الجامعية من خلال اسم المستخدم (الرقم الجامعي) والرقم السري (رقم الهوية)؛ مشيرًا إلى أهمية تغيير الرقم السري والاحتفاظ به.

ونبه عميد القبول والتسجيل بجامعة الطائف، الطلبة المقبولين في تخصصي القراءات وعلوم الرياضية إلى ضرورة إجراء الاختبارات المطلوبة التي سيتم تحديد آلياتها ومواعيدها في وقت لاحق.

كما دعا الطلبة المقبولين على درجة البكالوريوس، إلى ضرورة فتح حساب بنكي في أحد البنوك ، وإدخال رقم الآيبان على الشاشة التي سيتم فتحها على المنظومة الجامعية يوم 26 ذو الحجة، لضمان استلام المكافأة الشهرية في الوقت المحدد، مبينًا أنه سيتم إيقاف تسجيل الجدول الدراسي عن الطلبة الذين لم يدخلوا رقم الحساب البنكي.

وبيّن "السواط"، أنه بإمكان الطلبة الذين لم يحالفهم الحظ بالقبول في التخصص المرغوب، تغيير تخصصاتهم بعد عام إذا تم تحقيق المعدل المطلوب للتحويل، مقدمًا نيابةً عن جميع منسوبي الجامعة التهنئة للطلبة الذين تم قبولهم؛ متمنيًا لهم التوفيق والسداد في مرحلتهم المقبلة.جامعة الطائف

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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