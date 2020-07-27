"مدني" مكة المكرّمة تحذّر من التقلبات الجوية: التزموا بتعليمات السلامة

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طالب بعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية

دعت المديرية العامة للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرّمة، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة ما تشهده المنطقة من تغيرات في الأحوال الجوية خلال هذه الأيام، بحسب ما ورد من هيئة الأرصاد وحماية البيئة.

‏وأوضحت المديرية أن التنبيه المتقدم الوارد من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، يشير إلى هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى جريان السيول وتدنٍ في مدى الرؤية وذلك على كل من المحافظات التالية: أضم - الجموم - الخرمة - الطائف - العاصمة المقدّسة - العرضيات - الكامل - المويه - تربة - خليص - عرفات - مزدلفة - ميسان، اعتباراً من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 21:00 مساءً لهذا اليوم الإثنين الموافق 1441/12/6 هـ.

ودعت إلى متابعة تقارير ‏‎الأحوال الجوية وتقلبات الطقس المستمرة وما يصدر عن الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تجنباً للتعرض للمخاطر المختلفة، وكذلك متابعة تعليمات الدفاع المدني التي تصدر في حينه.

وتهيب مديرية الدفاع المدني بمكة المكرّمة، بالجميع، الالتزام بتعليمات السلامة وعدم الاقتراب من الأجسام المتحركة عند نشاط الرياح السطحية وعدم التهور والمغامرة بالدخول في الأماكن الخطرة ومجاري الأودية والسيول في أثناء هطول الأمطار والبقاء في أقرب منطقة آمنة حتى زوال الخطر ومراقبة الأطفال وعدم تركهم بمفردهم متمنين السلامة للجميع.حالة الطقس الأرصاد