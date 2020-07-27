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إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول لطلاب الجامعات بالرياض.. غداً

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إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول لطلاب الجامعات بالرياض.. غداً إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول لطلاب الجامعات بالرياض.. غداً
عبر بوابة القبول الإلكتروني الموحد.. وسيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله

إعلان نتائج الفرز النهائي وبدء تأكيد القبول لطلاب الجامعات بالرياض.. غداً

أوضحت اللجنة الإشرافية للقبول الإلكتروني الموحد للطلاب في الجامعات الحكومية والكليات التقنية بمنطقة الرياض، أن بوابة القبول الموحد ستعلن يوم غد الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441 هـ، أسماء الطلاب المقبولين في الفرز الأخير عبر بوابة القبول الموحد للطلاب الذي يمثل جميع المرشحين للقبول في جامعات: الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والملك سعود، والملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية، والأمير سطام بن عبدالعزيز، وشقراء، والمجمعة، والكليات التقنية في منطقة الرياض.

وأوضحت اللجنة أنه سينتهي موعد تأكيد القبول للفرز الأخير الساعة (12) ظهراً من يوم الخميس 16 / 12 / 1441هـ.

ودعت الطلاب المقبولين إلى سرعة المبادرة في تأكيد القبول عبر الدخول على حساب الطالب في البوابة قبل نهاية الموعد المحدد.

وأشارت اللجنة إلى أنه سيتم استبعاد أي طالب لم يؤكد قبوله بعد نهاية الموعد المحدد من بوابة القبول نهائياً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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