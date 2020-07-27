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"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة

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"الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة "الأرصاد": أمطار رعدية على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة ومكة والمدينة
من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول الأمطار الرعدية من المتوسطة إلى الغزيرة، المصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مرتفعات مناطق: (نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، قد تمتد إلى الأجزاء الساحلية من تلك المناطق، كذلك لا يستبعد تكوّن السحب الرعدية على أجزاء من منطقتي القصيم وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 16- 40كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج؛ بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.حالة الطقس الأرصاد أمطار

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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