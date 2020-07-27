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"الجوازات": اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين بالسعودية

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التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الشأن.. ولمدة 3 أشهر دون مقابل

أعلنت المديرية العامة للجوازات اكتمال تمديد صلاحية مدة "تأشيرات الزيارة" آليًّا للوافدين الموجودين داخل ، التي تنتهي خلال فترة تعليق الدخول والخروج من السعودية.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر "تويتر" إنه إنفاذًا للتوجيهات الكريمة لتمديد صلاحية مدة "تأشيرة الزيارة" آليًّا للوافدين داخل السعودية، سيتم التنسيق مع مركز المعلومات الوطني بهذا الخصوص، ولمدة (3) أشهر دون مقابل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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