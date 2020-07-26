الاتحاد .. عند السابعة من مساء اليوم عقد رعاية جديد

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أعلن نادي الاتحاد أنه سيكشف مساء اليوم الاثنين عن تفاصيل عقد رعاية جديد للفريق الأول لكرة القدم والذي ستحتضنه قاعة أحمد مسعود بمقر النادي.

ونشر النادي عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قائلاً :"تحتضن قاعة أحمد مسعود للمؤتمرات بمقر النادي في الـسابعة من مساء اليوم الاثنين حفل تدشين عقد رعاية الفريق الكروي الأول، بحضور رئيس مجلس الإدارة الأستاذ أنمار بن عبدالله الحائلي: وذلك للكشف عن تفاصيل عقد الراعي الجديد".

يُشار إلى أن إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي فسخت العقد المبرم بينها وبين شركة «s team» الذي بموجبه تتولى إطلاق علامة تجارية خاصة بملابس النادي وإنتاج تصميم الأطقم وطرحها أمام الجماهير عبر متاجر مخصصة للبيع، كما أن منصة "نون" للتسوق الإلكتروني، كانت آخر الشركات الراعية للنادي قبل أن ينتهي العقد بين الطرفين دون تجديد.

وتأتي هذه الخطوة سعيًا من إدارة الحائلي في توسيع مداخيل النادي المالية، للخروج من الدوامة التي يعيشها الفريق في آخر موسمين، في ظل وجوده في أسفل جدول الترتيب.