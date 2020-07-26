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83943  مستفيداً عبر 150 مبادرة تطوعية لجامعة جدة خلال "جائحة كورونا"

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83943  مستفيداً عبر 150 مبادرة تطوعية لجامعة جدة خلال "جائحة كورونا" 83943  مستفيداً عبر 150 مبادرة تطوعية لجامعة جدة خلال "جائحة كورونا"
نفذها 1037 متطوعاً ومتطوعة

83943  مستفيداً عبر 150 مبادرة تطوعية لجامعة جدة خلال

نفذ مركز جامعة جدة للعمل التطوعي خلال أزمة كورونا 150 مبادرة استفاد منها 83943 مستفيداً، شملوا الأسر والعوائل في الأحياء التي تم حظر التجول فيها أثناء فترة الحجر الصحي.

وأوضح وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة الدكتور ماجد المرعشي، أن تلك المبادرات كان لها أثر واضح على مجتمع جدة بشكل خاص، وعلى مستوى المملكة بشكل عام.

وأشار إلى أنه شارك في تنفيذها ما يقارب (1037) متطوعاً ومتطوعة من منسوبي وطلاب جامعة جدة بالتعاون مع عدد من الجهات والمؤسسات الخيرية والجهات الحكومية والقطاع الخاص.

وأبان أن مجالاتها وأساليبها تنوعت ما بين مبادرات إغاثية ميدانية، ومبادرات عبر منصات التواصل الاجتماعي، ومبادرات تمت عن طريق منصات التعليم عن بعد، ومبادرات عبر القنوات التلفزيونية والإذاعات وشملت (13) مبادرة إعلامية، و(11) مبادرة إغاثية، و(29) مبادرة تعليمية، و(85) مبادرة توعوية، و(12) مبادرة صحية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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