أخبار عاجلة

السعودية وجنوب اليمن.. هل يتحقق الاستقرار؟ -
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء -
النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل -
تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً -
جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب -
"تلغراف": الأسد استولى على أموال مخلوف لإعادة الإعمار -
ضيوف الرحمن يستعدون للتوجه إلى مشعر #عرفات -
تطبيقًا لمبدأ التعامل بالمثل".. العراق يعلّق العمل بتأشيرات الدخول مع تركيا -
قصة الكسوة.. من "تبع الحميري" صانع مفتاح الكعبة إلى عهد الملك المؤسس وأبنائه البررة -
كورونا.. "سينوفارم" الصينية تستعد لاختبار لقاح محتمل في البرازيل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

أمير الجوف يوجِّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

Print
أمير الجوف يوجِّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى أمير الجوف يوجِّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى
تنفيذًا لتعليمات القيادة بتسيير شؤون المواطنين والمقيمين وإنجاز أعمالهم

أمير الجوف يوجِّه الإمارة والمحافظات باستمرار العمل خلال إجازة عيد الأضحى

وجَّه أمير منطقة الجوف، الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، إدارات وأقسام الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها باستمرار العمل طيلة فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لتسيير شؤون المواطنين والمقيمين، وإنجاز أعمالهم.

وأكد أمير الجوف أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، وحرصهما على كل ما من شأنه خدمة المواطنين والمواطنات والمقيمين. ودعا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم وصالح أعمالهم، وأن يوفِّق قادتنا لكل خير، ويديم الأمن والأمان والاستقرار على بلادنا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

هنا ألقى النبي خطبة الوداع.. جبل الرحمة شهير "عرفات".. تكوين له أسماء

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

النفط يرتفع و"برنت" يسجل 43.75 دولار للبرميل

تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً

تجربة تكشف علاقة الفيروس التاجي بالماء "المغلي" يدمره تماماً

جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب

جموع الحجاج تتوافد إلى عرفات.. تكبير ودعاء وهذه أخطاء تضيع الثواب

شبكة عيون الإخبارية