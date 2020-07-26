نائب "التعليم" لجامعة الباحة: طلاب امتياز الطب يستحقون زيادة 10%.. والجامعة تلتزم الصمت

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معاناتهم بدأت منذ بداية الأمر الملكي مطلع 2018 ونشرتها "سبق" في نهاية مايو للعام نفسه

امتنعت جامعة الباحة عن كشف غموض التساؤلات حول تنفيذ خطاب نائب وزير التعليم بشأن الزيادة 10٪ لطلاب امتياز الطب بالجامعة - حصلت "سبق" على نسخة منه - مكتفياً متحدثها بقوله "سبق للجامعة الرد حول هذه التساؤلات"، والذي لم يحدث حتى اللحظة، وكانت معاناة طلاب امتياز كلية الطب بجامعة الباحة قد بدأت منذ بداية الأمر الملكي الكريم مطلع 2018 ونشرته "سبق" في نهاية شهر مايو للعام ذاته.

فيما ردت وزارة التعليم العام الحالي على جامعة الباحة التي التبس عليها هل تنطبق الزيادة 10٪ على مكافآت طلاب الامتياز في التخصصات الصحية من عدمها؟ بخطاب - لم يتبين تاريخه - من نائب وزير التعليم للجامعات والبحث والابتكار، الدكتور حاتم المرزوقي، ورد فيه "أفادت الإدارة القانونية بالوزارة أنه بالاطلاع على الأمر السامي الكريم تبين أنه نص صريح في زيادة المكافأة بنسبة (10%) ولا اجتهاد مع وجود النص.

وأضاف: النص جاء عاماً، والقاعدة النظامية تنص على أن العام يبقى على عمومه، ما لم يرد دليل يخصه، ولا يوجد في الأمر السامي الكريم ما يمنع صرف الزيادة؛ إذ يصدق على الطلاب وطالبات الامتياز أنهم طلاب وليسوا موظفين أو غيره.

ومن جانبها، بينت مصادر "سبق" أن طلاب الامتياز الحاليين تسلموا الخمسة أشهر الأخيرة وتبقى لهم 6 أشهر وعددهم 37، أما الدفعتان السابقتان 2018 و2019 والتي كانت أعدادهم 35 طالباً و26 طالباً فلم يتسلموا أياً من الأشهر للزيادة المقررة 10٪ حتى تخرجهم من الجامعة.

"سبق" عرضت على متحدث جامعة الباحة ساري الزهراني التساؤلات: هل بدأت الجامعة في صرف بدل الغلاء لطلاب الامتياز؟ وكم عدد الدفعات التي سيصرف لها هذا البدل؟ وكم يبلغ إجمالي المبالغ التي ستصرف لتنفيذ هذا التوجيه؟

وقد اكتفى بعد 11 يوماً من طرح التساؤل والتواصل المستمر بقوله: "سبق للجامعة الرد حول هذه التساؤلات".