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"بلديات شمال جدة" تزيل تعديات على مساحة 137 ألف متر خلال شهر ذي القعدة

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اشتملت على أسوار وغرف وعقوم ترابية بدون مستمسكات شرعية

أزالت بلديات شمال جدة، خلال شهر ذي القعدة الماضي، تعديات في مواقع تابعة لنطاقها على مساحة تقدر بحوالي 137 ألف متر مربع، ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في المحافظة على الأراضي الحكومية من التعديات.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني، أن بلديات ذهبان وبلدية ثول أزالت 103 مواقع غير نظامية، وبدون مستمسكات شرعية في نطاق بلديات شمال جدة، وذلك بعد استكمال الإشعارات النظامية، مبيناً أنها عبارة عن أسوار وغرف وعقوم ترابية.

يذكر أن البلديات الفرعية مستمرة في جهودها لإزالة التعديات والحفاظ على الاراضي الحكومية واتخاذ الإجراءات النظامية حيالها وبلا تهاون.

ووجهت الأمانة شكرها للسكان على مساهمتهم في الحد من التعديات على الأراضي الحكومية بالتبليغ عن أي مخالفات بلدية من خلال التواصل عبر قنوات الأمانة الرسمية "عمليات الأمانة 940" والمستكشف الجغرافي وتطبيقات الأمانة, ومواقع التواصل الاجتماع".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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