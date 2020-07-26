أكثر من 1000 مستفيد من خدمات عيادات "تطمن" والفحص بـ"عفيف"

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بينهم 169 مُراجعًا من جنسيات مختلفة وتمت خدمتهم مجانًا

أوضحت إدارة مستشفى عفيف العام أن إجمالي عدد المستفيدين من خدمات عيادات تطمن والمسح الموسع "تأكد" بمحافظة عفيف وصل إلى أكثر من 1028 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها منهم عدد 169 مراجعًا من جنسيات مختلفة غير سعوديين كانوا من المستفيدين من خدمات العلاج من دون مقابل بناءً على الأمر الملكي لعلاج جميع الحالات المصابة (الإيجابية) وكذلك المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.

وأوضح مدير مستشفى عفيف عبدالعزيز بن جاسر الشعلاني أن عيادات تطمن والفحص الموسع "تأكد" تم البدء بالعمل بها بمنتصف شهر شوال الماضي وذلك وفقًا للخطة المراحلية التي تقوم بها وزارة الصحة لمواجهة تداعيات انتشار الفيروس بمختلف مناطق المملكة.

وأضاف أنه تم تجهيز العيادات بكل الإمكانات الطبية والكوادر البشرية اللازمة، لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية للمستفيدين بكل يسر وسهولة.

يُشار إلى أن عيادات تطمن والفحص الموسع مخصّصة لخدمة كل مَنْ يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة التي قد يصاحبها ضيق في التنفس أو سعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.