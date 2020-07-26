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"كورونا" في فلسطين .. إصابة 330 شخصًا جديدًا وانخفاض الحالات النشطة

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"كورونا" في فلسطين .. إصابة 330 شخصًا جديدًا وانخفاض الحالات النشطة "كورونا" في فلسطين .. إصابة 330 شخصًا جديدًا وانخفاض الحالات النشطة
الفيروس أودى بحياة 4 مرضى خلال 24 ساعة

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم (الأحد)، بتسجيل 330 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وأربع حالات وفاة، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأضافت الوزارة في بيان نقلته "رويترز" أن إجمالي الإصابات النشطة منذ انتشار في مارس (آذار) الماضي انخفض إلى 8.320 إصابة، فيما ارتفع عدد إجمالي حالات التعافي إلى 4.726 وحالات الوفاة إلى 78 حالة.

وأشارت إلى أن معظم الإصابات الجديدة كانت في القدس وقراها بواقع 224 حالة منها 167 في المدينة نفسها، بينما توزعت باقي الإصابات الجديدة على محافظات الخليل التي سجلت 40 حالة ورام الله والبيرة بواقع ثلاث حالات وطولكرم التي أبلغت عن ثماني حالات وبيت لحم التي رصدت أربع حالات وجنين التي أعلنت عن 14 إصابة ونابلس التي سجلت 20 وأريحا والأغوار بواقع 11 بالإضافة إلى ست إصابات في قلقيلية.

وقررت الفلسطينية مواصلة منع الحركة بين المحافظات فيما سمحت بالحركة التجارية من الساعة السادسة صباحًا وحتى الثامنة مساء داخلها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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