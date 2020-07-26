جامعة بيشة تعلن نتائج المرحلة الثانية للمرشحين المقبولين للعام الجامعي القادم

★ ★ ★ ★ ★

بلغ عددهم 1139 طالباً وطالبة في مختلف التخصصات

أعلنت عمادة القبول والتسجيل بجامعة بيشة، نتائج المرحلة الثانية للمرشحين والمرشحات للقبول في مرحلتي البكالوريوس ودبلومات كلية المجتمع للعام الجامعي 1441-1442هـ، وبلغ عددهم ١١٣٩ طالباً وطالبة في مختلف التخصصات المتاحة للقبول.

ودعت العمادة جميع المرشحين والمرشحات إلى الدخول عبر بوابة القبول الإلكترونية وتأكيد القبول خلال موعد أقصاه الثلاثاء 7 ذو الحجة 1441هـ، ولمزيد من المعلومات عن آلية القيام بهذا الإجراء يرجى زيارة الرابط goo.gl/mcw4GT

يشار إلى أن العمادة اعتمدت نتائج القبول للمرحلة الأولى في مرحلة البكالوريوس وذلك عبر إرسال رسائل نصية للطلاب المقبولين، حيث بلغ العدد الإجمالي لمن تم تثبيت قبولهم (٣٣٨٧) طالباً وطالبة بمقر الجامعة الرئيس بمحافظة بيشة وفروعها في كل من النماص وتثليث وبلقرن.