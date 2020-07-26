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المركز الثاني بعد كاليفورنيا.. إصابات "كورونا" في فلوريدا تقفز إلى 423.855

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المركز الثاني بعد كاليفورنيا.. إصابات "كورونا" في فلوريدا تقفز إلى 423.855 المركز الثاني بعد كاليفورنيا.. إصابات "كورونا" في فلوريدا تقفز إلى 423.855
تسجيل 9.300 حالة جديدة

المركز الثاني بعد كاليفورنيا.. إصابات

أفاد إحصاء لـ"رويترز" بأن ولاية فلوريدا الأمريكية صارت اليوم (الأحد)، ثاني ولاية بعد كاليفورنيا تتجاوز نيويورك، التي كانت الولاية الأكثر تضرراً من المستجد في بداية تفشي الوباء في الولايات المتحدة.

وزاد عدد حالات كوفيد-19 في فلوريدا بواقع 9.300 حالة اليوم؛ ليصل إجمالي عدد حالات الإصابة إلى 423.855 حالة لتشغل الولاية المركز الثاني بعد كاليفورنيا، التي تحتل المركز الأول الآن بإجمالي حالات إصابة بلغ 448.497 حالة، وتأتي نيويورك في المركز الثالث بـ415.827 حالة، وفقاً لـ"رويترز".

وسجلت فلوريدا في المتوسط أكثر من عشرة آلاف إصابة جديدة يومياً في يوليو (تموز)، بينما سجلت كاليفورنيا 8.300 إصابة جديدة يومياً، وسجلت نيويورك 700 حالة إصابة جديدة يومياً.

واستمرت القفزة في عدد حالات الإصابة في فلوريدا، في الوقت الذي كرر فيه حاكم الولاية الجمهوري رون ديسانتس تأكيده أنه لن يجعل الكمامات إلزامية وأن المدارس لا بد أن تعيد فتح أبوابها في أغسطس (آب).

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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