بعد إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.. الهلال السوداني يعلق نشاطه الرياضي

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قرر نادي الهلال السوداني، الأحد، تعليق نشاطه الرياضي بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا.

وقرر الجهاز الفني لنادي الهلال السوداني إيقاف تدريبات فريق كرة القدم لبعض الوقت، من أجل عزل المصابين لمدة 14 يوماً بناء على تعليمات الطاقم الطبي ومعاونيه.

وشدّد خالد الزومة مدرب فريق الهلال على إيقاف تدريبات فريقه، قائلاً، قمنا بإلغاء الحصة التدريبية المبرمجة عصر اليوم الأحد، وسنعلق التدريبات حتى تتضح الأمور الصحية.

وطالب الزومة الاتحاد العام بالتراجع عن قرار عودة الدوري الممتاز، مبرراً ذلك بأن أندية قليلة فقط خضعت للفحص وظهرت فيها حالات، ما يعني إمكانية وجود عدد أكبر من الحالات في جميع الأندية.