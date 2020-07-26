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"الصحة" تعلن الجاهزية التامة في المشاعر المقدسة

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"الصحة" تعلن الجاهزية التامة في المشاعر المقدسة "الصحة" تعلن الجاهزية التامة في المشاعر المقدسة
جاهزية مستشفى منى الوادي بسعة 160 سريراً

أعلنت وزارة الصحة جاهزية مستشفى منى الوادي (بسعة 160 سريراً) وذلك استعداداً لاستقبال حجاج بيت الله الحرام خلال موسم حج هذا العام (1441هـ) وتقديم الخدمات العلاجية اللازمة لهم، حيث يضم قسم الطوارئ بالمستشفى 34 سريراً (24 للطوارئ، و6 لإنعاش الحالات الحرجة، و4 للحالات التنفسية)، بالإضافة إلى غرفة للضماد، وأخرى للكسور، فيما بلغ عدد الأسرة المخصصة للعناية المركزة 21 سريراً، فضلاً عن 6 غرف ذات التدفق السالب.

ووفرت الصحة 48 سريراً لحالات الإجهاد الحراري (نصفها للحالات الحرجة والنصف الآخر للحالات المتوسطة). ويضم المستشفى غرفتين للعمليات، وغرفة لمناظير الجهاز الهضمي، وقسماً للتعقيم، فيما يوفِّر المختبر جميع التحاليل والفحوصات المطلوبة، إضافة إلى بنك الدم الخاص بالمستشفى، وكذلك يحتوي قسم الأشعة على 3 أجهزة متحركة وجهاز ثابت، علاوة على جهازين للأشعة المقطعية والتلفزيونية.

مما يذكر أنه اكتمل تجهيز المستشفى بجميع المستلزمات والكوادر الطبية، والفنية، والتمريضية، والإدارية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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