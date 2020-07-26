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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا اللاتينية تتخطى مثيلاتها في جارتها الشمالية

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حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا اللاتينية تتخطى مثيلاتها في جارتها الشمالية حصيلة إصابات "كورونا" في أمريكا اللاتينية تتخطى مثيلاتها في جارتها الشمالية
بلغت 4 ملايين و327.160 حالة

حصيلة إصابات

كشف إحصاء لـ"رويترز" اليوم (الأحد) عن أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في أمريكا اللاتينية تجاوزت للمرة الأولى نظيراتها في الولايات المتحدة وكندا معًا، مع اتساع رقعة العدوى في البرازيل والمكسيك وبيرو وكولومبيا والأرجنتين.

ويبلغ مجمل الإصابات في أمريكا اللاتينية حاليًّا أربعة ملايين و327.160 حالة، مقارنة مع أربعة ملايين و308.495 في الولايات المتحدة وكندا، بحسب الإحصاء الذي استند إلى بيانات قدمتها حكومات كل دولة.

ولا تزال الولايات المتحدة أكثر دولة منفردة من حيث عدد الإصابات والوفيات، جراء مرض كوفيد-19 الناجم عن بأكثر من 4.2 مليون إصابة وزهاء 146 ألف وفاة، تليها البرازيل بواقع 2.4 مليون إصابة ونحو 87 ألف وفاة.

وجاءت المكسيك وبيرو وتشيلي أيضًا بين أكثر من عشر دول في العالم من حيث عدد الإصابات.

فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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