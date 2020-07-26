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"هيئة تقويم التعليم" تفتح باب التسجيل في برنامج "ممارس الجودة الأكاديمية"

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"هيئة تقويم التعليم" تفتح باب التسجيل في برنامج "ممارس الجودة الأكاديمية" "هيئة تقويم التعليم" تفتح باب التسجيل في برنامج "ممارس الجودة الأكاديمية"

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب فتح باب التسجيل في برنامج "ممارس الجودة الأكاديمية" لأعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية.

ويهدف البرنامج إلى التعريف بأسس التقويم ومفاهيمه، وكيفية قياس مخرجات التعلم، إضافة إلى التحليل الكمي والوصفي للبيانات، ومؤشرات الأداء والمقارنة المرجعية، وضمان الجودة الأكاديمية، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية، إضافة إلى اكتساب المتدربين المهارات والمعارف اللازمة لممارسة عمل الجودة الأكاديمية وفقًا لمتطلبات الاعتماد الأكاديمي الصادرة عن هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ومن المتوقع أن يكون المتدرب قادرًا بعد اجتياز البرنامج على العمل في مجال الجودة في المؤسسات والبرامج الأكاديمية؛ إذ تعد هذه الشهادة متطلبًا لشهادة "مراجع الاعتماد الأكاديمي" التي ستُعلَن في الخطوة الثانية من بناء القدرات الوطنية للترخيص لمراجعي الاعتماد الأكاديمي.

وتنظم البرنامج التدريبي الإدارة العامة للتدريب والمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي بالهيئة، ويستهدف أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية ممن تتحقق فيهم الشروط، كالحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه من المحاضرين فأعلى، وخبرة لا تقل عن سنتين، ولديهم شهادة تدريبية في الجودة.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية الهيئة للتحول الرقمي في جميع أعمالها، بما فيها تقديم الدورات التدريبية عن بُعد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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