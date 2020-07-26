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شاهد.. "آفات الصحة" تواصل أعمالها بالمشاعر المقدسة استعداداً للموسم

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جرى استكشاف عدة مواقع متفرقة بمنى وعرفات ومزدلفة

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تواصل أمانة العاصمة المقدسة ممثلة بوكالة الخدمات، أعمال الاستكشاف والمكافحة للبعوض الناقل لحمى الضنك وآفات الصحة العامة في المشاعر المقدسة، وذلك ضمن الخطة التي وضعتها الإدارة العامة للصحة العامة استعداداً لموسم حج 1441هـ.

وجرى استكشاف ومكافحة الآفات في عدة مواقع متفرقة بمشعر منى وعرفات ومزدلفة، شملت تغطية 361 موقعاً للدوائر الحكومية، و457 مجرى لتصريف مياه الأمطار، و3600 دورة مياه، و165 منهولاً.

كما تم وضع 170 مصيدة ضوئية لمكافحة البعوض والحشرات الناقلة للأمراض، والعمل على رصد واكتشاف البؤر ورشها بالمبيدات المناسبة بالإضافة إلى ردم وشفط المياه من المستنقعات وأماكن تجمعات المياه.

شاهد..

شاهد..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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