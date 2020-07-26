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سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف

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سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف
تم إخضاعه لعدد من الإجراءات الطبية من أجل ضمان سلامته

سليم ومعافىً.. ولادة أول طفل من أم مصابة بكورونا في الجوف

شهد مستشفى النساء والولادة والأطفال بمدينة سكاكا بمنطقة الجوف ولادة طفل من أم مصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك في حالة هي الأولى من نوعها على مستوى منطقة الجوف.

وعلى الفور تم إخضاع الطفل لعدد من الإجراءات الطبية، وذلك في خطوات احترازية من أجل ضمان سلامته.

ونجح الفريق الطبي التابع للمستشفى في التعامل مع الحالة، عبر اتباع مجموعة من المعايير والإجراءات الصحية، اللازمة للتعامل مع مثل هذه الحالات، مع الحرص على تطبيق وسائل الوقاية والاحتراز لضمان سلامة الممارسين والأم والجنين في آنٍ واحد.

وأكدت "صحة الجوف" أن والدة الطفل بحالة صحية جيدة وفي تحسن مستمر وأن المولود صحته جيدة ولله الحمد بعد أن أجريت له الفحوصات والتحاليل الطبية اللازمة، ويخضع للمراقبة والاطمئنان، والتأكد من خلوه من أعراض ، وذلك وفق الإجراءات العالمية المتبعة في مثل هذه الحالات.فيروس كورونا الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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