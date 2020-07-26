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حرس الحدود يحبط محاولات تهريب طن حشيش و 18 طناً من القات

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خلال شهر ذي القعدة وتم القبض على المتورطين فيها وعددهم 196 شخصًا

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب طن حشيش و 18 طناً من القات

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنّام القريني، بأن المتابعة المستمرة لمحاولات تهريب المواد المخدرة عبر حدود المملكة البرية والبحرية للمناطق الجنوبية (جازان، نجران، عسير)، ومنطقة تبوك، أسفرت - بتوفيق الله - خلال شهر ذي القعدة من عام 1441هـ، عن إحباط عددٍ من محاولات تهريب ما مجموعه (937) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، و (18893) كيلوجراماً من مادة القات المخدر، و(640295) قرصاً من مادة الإمفيتامين المخدر، و(6,809) جرامات من مادة الأفيون المخدر.

وأضاف المقدم القريني أنه القبض على المتورطين فيها وعددهم (196) شخصاً، بينهم (42) متهماً من الجنسية الأثيوبية، و(113) متهماً من الجنسية اليمنية، و(32) متهماً سعوديي الجنسية، و (4) متهمين من الجنسية الأردنية، ومتهم من الجنسية المصرية، وآخر من الجنسية الإرتيرية، وذلك بعد رصد محاولاتهم تجاوز حدود المملكة.

وأوضح القريني، أنه جرى إحالة المتهمين والمواد المخدرة التي تم ضبطها بحوزتهم إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات النظامية بحقهم.

وأكد المتحدث الرسمي أن رجال حرس الحدود مستمرون في التصدي بكل عزيمة وإخلاص واقتدار لمحاولات التهريب كافة عبر الحدود مهما تنوعت أساليبها وطرقها، وسيقفون -بعون الله وتوفيقه- سداً منيعاً في وجه كل من يحاول استهداف شباب الوطن ومقدراته بهذه السموم.

حرس الحدود يحبط محاولات تهريب طن حشيش و 18 طناً من القات

حرس الحدود

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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