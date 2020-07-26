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هيئة الأمر بالمعروف في "الطائف والليث" تكثف حضورها التوعوي

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خلال إجازة عيد الأضحى في الأسواق والمتنزهات

هيئة الأمر بالمعروف في

تكثف هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظتي "الطائف والليث"، العمل الميداني والتوعوي في الأسواق والمجمعات التجارية والمتنزهات والشواطئ الساحلية خلال تواجد المواطنين والمقيمين أثناء إجازة عيد الأضحى المبارك.

ويرتكز العمل على التنبيه للصلوات والمحافظة عليها، وحثهم على اغتنام أيام عشر ذي الحجة مع أخذ الاحترازات الوقائية والتدابير الصحية، والالتزام بتعليمات الجهات المختصة، عبر بث ونشر الرسائل التوعوية في الأسواق والطرق.

من جهة أخرى وفي إطار التعاون الحكومي مع الجهات الرسمية؛ استفادت هيئة محافظة الطائف، من اللوحات الإلكترونية والشاشات التلفزيونية في مطار الطائف الدولي، ببث رسائل توجيهية عن حملة "خذوا حذركم"، التي أطلقها الرئيس العام الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله السند، تزامنًا مع العودة بحذر للحياة الطبيعية.

كما احتوت الرسائل التوعوية على أحاديث وآثار عن فضل أيام عشر ذي الحجة والعمل فيها.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، الشيخ فؤاد بن سعود العمري؛ أن جميع الهيئات بالمنطقة تعمل وفق الخطة الميدانية المرسومة والتي تهدف إلى إبراز شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من خلال حضور فرق الهيئة الميدانية والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة حال حدوث ملاحظات تستوجب التنسيق مع الجهات المختصة.

وتحظى هذه الجهود بدعم كبير من مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، ونائبه، ومتابعة مستمرة من الرئيس العام.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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