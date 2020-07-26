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"الطائف" تحل ثانياً في الإحصائية اليومية لإصابات كورونا بـ 195 إصابة

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"الطائف" تحل ثانياً في الإحصائية اليومية لإصابات كورونا بـ 195 إصابة "الطائف" تحل ثانياً في الإحصائية اليومية لإصابات كورونا بـ 195 إصابة
بلغ الإجمالي 9427.. وتسجل 91 حالة تعافٍ

جاءت الطائف، اليوم، كثاني أكبر مدينة بالمملكة من حيث الإصابات بفيروس كورونا المُستجد، بعد تسجيلها 195 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليُصبح الإجمالي 9427 إصابة منذُ بدء الجائحة.

ولم تُسجل الطائف اليوم أي حالة وفاة - ولله الحمد - حيث استقرت عند 80 وفاة بسبب الفيروس، في حين بلغت حالات التعافي الجديدة 91 حالة تُضاف للحالات السابقة والتي وصلت إلى 7583 حالة تعافٍ، فيما وصلت الحالات النشطة إلى 1764 حالة ما زالت تتلقى الرعاية الطبية جراء إصابتها بالفيروس .

الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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